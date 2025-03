VS claimen dood van Houthi-leiders na aanvallen

Het Amerikaanse leger heeft tot nu toe weinig details vrijgegeven over de aanvallen. De VS gingen over tot de operatie nadat de Houthi’s hadden gedreigd nieuwe aanvallen uit te voeren op schepen in de Rode Zee.

„We hebben hun hoofdkwartieren aangevallen, we hebben communicatieknooppunten, wapenfabrieken en zelfs enkele van hun droneproductiefaciliteiten aangevallen”, vertelde Waltz. Hij gaf geen namen van de leiders die zouden zijn gedood.