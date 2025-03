Vliegtuigen Schiphol landen op andere baan om brand in de buurt

In plaats van de Kaagbaan landen vliegtuigen op de Aalsmeerbaan. De maatregel werd ingesteld rond 21.00 uur. Deze heeft geen invloed op de capaciteit op de luchthaven, zegt de woordvoerder. Dit betekent dat vluchtschema’s onveranderd blijven.

Het is onbekend hoe lang de maatregel van kracht blijft.

De brand woedt in een loods in Rozenburg aan de Aalsmeerderweg. De brandweer zei eerder zaterdag dat daarbij geen gewonden zijn gevallen. Maar later werd bekend dat iemand is nagekeken door ambulancepersoneel omdat die persoon rook had ingeademd.

Wegens de rookontwikkeling in Rozenburg adviseert de brandweer omwonenden om ramen en deuren te sluiten.