Venezuela meldt akkoord met VS over repatriëring Venezolanen

President Donald Trump heeft recent honderden Venezolanen naar een gevangenis in El Salvador laten overbrengen. Het gaat volgens Trump om leden van de beruchte Venezolaanse criminele bende Tren de Aragua.

Parlementsvoorzitter Rodríguez heeft dat ontvoering van Venezolanen genoemd. Hij eist dat ze naar Venezuela worden overgebracht. Hij ontkent dat de betrokkenen bendeleden zijn en zegt dat „migratie geen misdaad is”.

De twee landen staan al jaren op gespannen voet met elkaar en de Amerikaanse regering beschuldigt het Venezolaanse regime van Nicolás Maduro al geruime tijd van drugscriminaliteit. De VS erkennen Maduro niet als president. De VS hebben nog voor Trump weer president werd een beloning van 25 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot zijn aanhouding en van enkele andere hooggeplaatsten in Venezuela.

De Miami Herald heeft gemeld dat Trump nog voor hij aantrad op de hoogte is gebracht door een gespecialiseerd team onderzoekers uit Latijns-Amerika en de VS dat al langer stelt dat Maduro’s regime en Venezolaanse drugsbendes nauw samenwerken. Teamlid Gary Berntsen, een ex-CIA-topfiguur en eerder betrokken bij de speurtocht naar de terrorist Osama bin Laden, gaat nog een stap verder en zegt dat Maduro’s regime drugscriminelen van Tren de Aragua opdrachten geeft en traint voor onder meer sabotageacties in de VS.

Het zou vooralsnog om driehonderd speciaal getrainde bendeleden gaan en zeker 1500 anderen van wie de identiteit is vastgesteld, mede dankzij hulp van bronnen bij justitie in Venezuela en andere Latijns-Amerikaanse landen. Er zouden er al achthonderd van zijn opgepakt. Volgens een om veiligheidsredenen anonieme zegsman van het team „voert Maduro met Venezolaanse drugscriminelen een asymmetrische oorlog tegen de VS”.