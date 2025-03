Burgemeester Istanbul ontkent alle beschuldigingen

„Ik zie vandaag tijdens mijn verhoor dat ik en mijn collega’s worden geconfronteerd met onvoorstelbare beschuldigingen en laster” zei Imamoglu tijdens een hoorzitting. Naar verwachting neemt de rechtbank later vandaag een besluit of hij wordt vrijgelaten of gevangen gezet in afwachting van zijn proces.

Imamoglu geldt als een prominent lid van de oppositie in Turkije en als een potentiële uitdager van de huidige president Recep Tayyip Erdogan. Zijn arrestatie leidde tot grote protesten door het hele land, waarvoor honderden mensen zijn opgepakt.