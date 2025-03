Extreemrechtse NVU demonstreert in Baarn voor sluiten grenzen

Het aantal tegendemonstranten van onder meer Anti Fascistische Aktie Utrecht en ROOD is vele malen groter. Naar schatting zijn dat er rond de 150. Zij dragen spandoeken en borden met teksten als ‘Nie wieder’ en ‘Refugees welcome’, en scanderen „Nu niet, nooit niet, nooit meer fascisme” en „Nederland haat de NVU”. De tegendemonstranten mogen niet mee oplopen met de mars, zij moeten van de gemeente op één plek bij het treinstation blijven.

De NVU heeft voor Baarn gekozen omdat ze „er nog een appeltje te schillen heeft”, zegt leider Constant Kusters. In november werd een geplande demonstratie in Baarn op het allerlaatst door de gemeente verboden, „zo laat op de avond dat we niet meer naar de rechter konden”, aldus Kusters. De aanleiding om naar Baarn te gaan was destijds, en ook nu nog, dat de gemeente de Nederlandse vlag niet meer in de raadszaal en buiten het gemeentehuis had hangen, omdat die volgens sommige raadsfracties staat voor uitsluiting. Korte tijd later en na enige ophef in de media werd de vlag alsnog opgehangen.