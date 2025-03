Fries Museum stelt cultuuronderzoek in na wangedrag directeur

In een vrijdag verstuurde persverklaring van het museum over het vertrek van Callens stelde het museum nog dat het instellen van een onderzoek werd overwogen.

Afgelopen week bracht vakbond de Kunstenbond naar buiten dat deze een onderzoek wilde naar het vertrek van Callens in februari. Dit omdat dat het gevolg zou zijn geweest van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Fries Museum bevestigde dit vrijdag in de persverklaring. Het museum stelde dat het besluit om dat toen niet te benoemen weliswaar „goed doordacht” was genomen, „maar achteraf gezien was meer openheid vanaf het begin de betere keuze geweest”. Het museum deelde ook „volledig achter de vrouwen die meldingen hebben gedaan” te staan en prees hun moed.