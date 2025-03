Netanyahu beveelt aanvallen op tientallen doelen in Libanon

Buitenland Midden-Oosten

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft opdracht gegeven om tientallen doelen aan te vallen in Libanon. Hij doet dat in reactie op de lancering van een aantal raketten vanuit dat land, een paar uur eerder. De Israëlische krijgsmacht (IDF) meldt dat doelen van Hezbollah worden aangevallen in het zuiden van het land.