Vaticaan: paus laat zich zondag weer in het openbaar zien

De 88-jarige paus werd op 14 februari in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige luchtweginfectie. Wekenlang leek het erop dat hij het niet zou overleven. Sindsdien heeft het Vaticaan één foto vrijgegeven van de paus waarop hij schuin van achteren te zien is. Ook is twee weken geleden een geluidsfragment naar buiten gebracht. Daarin was hij moeilijk te verstaan.

De paus ligt in het Gemelliziekenhuis in Rome. Kardinaal Víctor Manuel Fernández zei vrijdag dat de paus als gevolg van de behandelingen opnieuw moet leren spreken.