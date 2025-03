Italiaanse deal met Musks satellietdienst Starlink vastgelopen

De regering van de Italiaanse premier Giorgia Meloni wil beveiligde communicatie garanderen tussen de overheid, diplomaten en defensiefunctionarissen die in risicovolle gebieden actief zijn. Starlink is een van de kanshebbers om het systeem te leveren.

„Het lijkt erop dat alles tot stilstand is gekomen”, citeert de krant La Repubblica Guido Crosetto. Volgens de defensieminister komt dit deels doordat de discussies zijn verschoven van technische aspecten naar „uitspraken” door en over Musk.

Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat er een deal van 1,5 miljard euro op tafel lag. Maar de gesprekken hebben tot verontwaardiging geleid bij de Italiaanse oppositie, vanwege twijfels over het toekennen van een contract voor de nationale veiligheid aan een buitenlandse zakenman en nauwe bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump.

Crosetto zei dat de gesprekken weer op technisch niveau zullen worden gevoerd zodra de situatie bedaart. „Het punt is: wat is het nuttigst en veiligst voor het land”, aldus de minister.

Ruimtevaartbedrijf SpaceX is met satellietdienst Starlink de laatste tijd in steeds meer landen actief en sinds een aantal jaar ook in Italië. De onderneming levert er breedbandinternet via zijn netwerk van meer dan zevenduizend satellieten.