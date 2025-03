Honderden aanhoudingen na protesten in Turkije

Buitenland

Rond de protesten in meer dan tien Turkse steden zijn 343 mensen opgepakt, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tienduizenden mensen waren de straat opgegaan uit woede over de aanhouding van de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Hij is een politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan.