Rijkswaterstaat verwacht A2 in de middag deels vrij te geven

Bij Nieuwegein gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeluk, waarbij een dode is gevallen. Een vrachtwagen en een bestelbus botsten op elkaar, waarna de voertuigen in brand vlogen. De inzittende van de bestelbus heeft het ongeval niet overleefd. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond.

Verkeer naar het zuiden wordt omgeleid via de A12 en de A27.