Turkse politie pakt tientallen op voor posts op sociale media

Imamoglu is de burgemeester van Istanbul. Hij werd woensdag aangehouden als onderdeel van een groter onderzoek naar corruptie en terrorisme. Imamoglu zegt onschuldig te zijn, en stelt dat de zaak tegen hem politiek gemotiveerd is. Hij wordt gezien als een rivaal voor Recep Tayyip Erdogan voor het presidentschap van het land. Zijn aanhouding leidde tot protesten door het hele land.

De aanhoudingen die justitie zaterdag meldt waren voor „provocatieve” oproepen om de straat op te gaan en het veroorzaken van „paniek”. Bij de invallen zouden ook drugs gevonden zijn.

Zondag kiest Imamoglu’s partij CHP een presidentskandidaat. De burgemeester roept zijn aanhangers in een bericht op X op om die stemming door te laten gaan. Ook prijst hij de protesten in het land omdat de betogers volgens hem de democratie verdedigen en daarmee wereldwijd een bron van inspiratie zijn. „Dit is een grootse natie. Soevereiniteit behoort onvoorwaardelijk toe aan het volk.”

Dinsdag trok de Universiteit van Istanbul het diploma van Imamoglu in. Als dat besluit standhoudt, zou dat volgens Turkse wet betekenen dat hij geen president mag worden. De volgende presidentsverkiezingen staan pas gepland voor 2028.