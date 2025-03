Dode gevonden in bestelbus ongeluk A2, weg tot middaguur dicht

Er was uren onduidelijkheid over de bestelbus: het voertuig was in brand gevlogen en helemaal uitgebrand, waardoor het niet direct duidelijk was of er nog iemand in zat. De bestelbus wordt weggebracht naar een locatie van de politie, waar verder onderzoek zal plaatsvinden. De eerste melding van het ongeluk kwam om 04.15 uur binnen.

Volgens de ANWB blijft de weg in zuidelijke richting nog tot circa 12.00 uur dicht.