Tuincentra merken eerste lentedrukte, later dan vorig jaar

Vrijdag was het met ruim 20 graden in De Bilt officieel de eerste warme dag van het jaar. „Het kriebelt weer bij de mensen en dat merken we absoluut”, vertelt directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland. „Mensen volgen de natuur en komen daardoor met tuinieren iets later op gang dan vorig jaar, maar dat is nu wel echt gebeurd.”

De afgelopen weken gingen mensen al aan de slag met schoonmaken, snoeien en gazonwerkzaamheden. „De laatste weekenden was het ook al mooi weer, maar nog te fris om echt met planten aan de slag te gaan. Nu zijn er mooie temperaturen om de tuin weer fleurig en voorjaarsklaar te maken met violen, het eerste perkgoed en ook planten in pot. Ook is er een eerste beweging op de tuinmeubelen, nu mensen weer buiten gaan zitten.”

Die populaire producten komen overeen met het voorjaar van 2024, toen ze dus iets eerder werden aangeschaft. De piek qua drukte verwachten tuincentra traditiegetrouw in april en mei, wanneer meer planten de tuin in kunnen. Dat moment is ook afhankelijk van het weer.