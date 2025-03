A2 bij Nieuwegein in één richting dicht door ernstig ongeval

Binnenland

De A2 is zaterdagochtend tussen knooppunt Oudenrijn en Nieuwegein dicht door een ernstig verkeersongeval. Een vrachtwagen en bestelbus vlogen in brand. In zuidelijke richting is de snelweg helemaal dicht, in noordelijke richting is één rijstrook afgesloten. De veiligheidsregio roept automobilisten op de omgeving te vermijden.