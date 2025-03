Gewonde bij woningbrand in Maastricht

Binnenland

Bij een brand in een appartement aan de Silexstraat in Maastricht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon gewond geraakt. Het gaat om de bewoner van de woning, die naar het ziekenhuis is gebracht. De woning is niet meer bewoonbaar, meldt de brandweer op X. De andere appartementen in het gebouw hebben geen schade opgelopen.