Beruchte IS-terrorist ook in Frankrijk veroordeeld tot levenslang

De 39-jarige Nemmouche werd ervan beschuldigd de Franse verslaggevers in 2013 samen met vier andere jihadisten te hebben ontvoerd in opdracht van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Pas in april 2014 kwamen de gijzelaars, na maanden van fysiek en psychologisch geweld, uithongering en schijnexecuties, weer vrij.

Een maand nadat de journalisten terugkeerden naar Frankrijk schoot Nemmouche bovendien vier mensen dood bij een aanslag op het Joods Museum in Brussel. Hij was een van de eerste IS-jihadisten die uit Syrië terugkeerden om aanslagen te plegen in Europa. Hij werd daarvoor zes jaar geleden al tot levenslang veroordeeld in België.

Nemmouche ontkent de vier journalisten te hebben ontvoerd en gevangen te hebben gehouden. Wel gaf hij tijdens de rechtszaak toe dat hij in Syrië IS-strijder was geweest en tegen het regime van de voormalige Syrische president Bashar al-Assad had gevochten. „Door terrorisme heeft het Syrische volk zich bevrijd van de dictatuur”, zei hij vrijdagochtend in aanloop naar de uitspraak. „Ja, ik was een terrorist en ik zal me daar nooit voor verontschuldigen.”

Alle vier de journalisten stelden tijdens het proces echter dat ze de stem en de manier van spreken van Nemmouche duidelijk herkenden als die van een zogenoemde Abu Omar, die hen tijdens hun gevangenschap terroriseerde en veelvuldig sadistische grappen tegen hen maakte.

Ook de andere vier bij de ontvoering betrokken jihadisten kregen lange celstraffen opgelegd. Al wordt van twee van hen vermoed dat zij niet meer in leven zijn.