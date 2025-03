Zoals de moeder praat, huilt de baby

Mens & samenleving Moedertaal

De taal die je als kind –zelfs al voor de geboorte– leert, dringt tot diep in je binnenste door. Of het nu plat Zeeuws, Rijssens, Drents of onvervalst Algemeen Beschaafd Nederlands is. Een inkijkje in de rol van je moerstaal in verschillende fases van het leven.