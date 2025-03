Eurocommissaris bepleit bescherming goede landbouwgrond

Hansen stelde dat de druk op de ruimte groot is, onder meer door de grote vraag naar grond voor woningbouw en industrie. „Net zoals we bijvoorbeeld natuurgebieden beschermen, moeten we ook kijken hoe we vruchtbare landbouwgrond kunnen behouden.”

De Zeeuwse gedeputeerde Arno Vael reageerde instemmend op de woorden van Hansen. „Zeeland heeft de meest vruchtbare akkerbouwgrond van West-Europa, er zijn veel jonge enthousiaste boeren en er wordt hard gewerkt aan innovatie.” Volgens Vael kan Zeeland in de toekomst een cruciale rol spelen in de Nederlandse voedselzekerheid.