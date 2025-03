Trump: afspraak Musk bij Pentagon ging over kosten

Buitenland

Een afspraak die Elon Musk had bij het Pentagon was bedoeld om kosten te bespreken. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Hij reageerde daarmee op berichtgeving door The New York Times dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de miljardair en adviseur van Trump tijdens een geheime briefing zou inlichten over de plannen voor een eventuele oorlog met China.