Douglas flink lager op Duitse beurs na winstalarm

Vooral in Duitsland en Frankrijk, twee belangrijke markten voor de keten, merkt Douglas dat de vraag naar parfums en cosmetica is verslechterd. Het bedrijf denkt minder omzet en winst te maken in het huidige boekjaar dan het eerder had verwacht. In Amsterdam zakte investeerder CVC, de eigenaar van Douglas, 5 procent.

De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 914,83 punten. De MidKap zakte 1,1 procent naar 873,10 punten. De beurs in Frankfurt daalde mede door de koersval van Douglas 0,5 procent. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,6 procent.

Europese luchtvaartmaatschappijen hadden op de aandelenbeurzen last van de sluiting van de Londense luchthaven Heathrow, de drukste van West-Europa. Het vliegveld was vrijdag dicht door een grote stroomstoring die was ontstaan na een brand in een nabijgelegen transformatorstation. Air France-KLM zakte 2,7 procent in de MidKap.

IAG verloor in Londen 1,9 procent. Lufthansa daalde in Frankfurt 1,7 procent.

Prosus stond bovenaan de AEX-index en steeg 1,7 procent. De techinvesteerder zakte een dag eerder nog ruim 6 procent door een fors koersverlies van het Chinese Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is.

Deutsche Post zakte 2,5 procent, na resultaten van branchegenoot FedEx. De Amerikaanse pakketvervoerder verlaagde zijn verwachtingen voor het huidige boekjaar. Door de economische onzekerheid is er minder vraag van consumenten en bedrijven voor het versturen van pakketten via het Amerikaanse bedrijf.

De euro was 1,0822 dollar waard, tegen 1,0849 dollar donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 68,25 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder tot 72,07 dollar per vat.