Staatssecretaris ziet geen mogelijkheid geslachtselectie bij pretecho te verbieden

SGP, CU, CDA en BBB stelden begin februari Kamervragen naar aanleiding van de EO-podcast Koningswens. De makers van dat programma enquêteerden ruim vijftig verloskundigen. Vijftien van hen gaven aan weleens te hebben meegemaakt dat het geslacht van een kind aanleiding gaf voor een abortus. De meesten van die vijftien maakten dat één keer mee.

De vier partijen vroegen de staatssecretaris daarom of hij bereid is te onderzoeken of de regelgeving ten aanzien van zogenaamde ‘pretecho’s’ in lijn kan worden gebracht met het verbod op geslachtselectie bij de 13-wekenecho en de NIPT. Karremans schrijft in antwoord daarop dat pretecho’s een commerciële dienst zijn, die anders dan de 13-wekenecho en de NIPT niet onder overheidsregulering vallen. De overheid kan hierom geen voorwaarden stellen aan het informeren van ouders over het geslacht van hun kind. „Het verrichten van dit type echo’s is geen voorbehouden handeling als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Er is geen opleiding voor vereist. Het ontbreekt mij dan ook aan mogelijkheden om via wet- en regelgeving invloed uit te oefenen op de wijze waarop echo’s op eigen verzoek worden uitgevoerd”, schrijft de bewindspersoon.

Volgens de staatssecretaris zijn er geen harde cijfers die aantonen dat geslachtsvoorkeur de enige reden is voor een abortus. Hij verwijst naar wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat meerdere factoren een rol spelen in de beslissing van vrouwen. Karremans schrijft in de brief dat de keuze voor abortus enkel vanwege geslachtsvoorkeur betreurenswaardig zou zijn, maar dat er geen bewijs is dat dit op grote schaal voorkomt.

Verplichte registratie

Op de vraag of de staatssecretaris bereid is om nader onderzoek te doen naar abortus op basis van geslachtsselectie, antwoordt hij ontkennend. Volgens hem is het niet zinvol, omdat vrouwen in een dergelijk onderzoek waarschijnlijk ook andere redenen zullen opgeven. Ook vindt hij een verplichte registratie van abortusredenen „ongewenst” omdat dit vrouwen het gevoel kan geven zich te moeten verantwoorden voor hun keuze.

Eerder deze maand verwierp de Tweede Kamer een motie van onder meer SGP en CU die de regering daartoe opriep.