Oekraïne ziet niets in bescherming door Verenigde Naties

„Met alle respect, maar de VN zal ons niet beschermen tegen bezetting of Poetins wens om terug te komen”, zei Zelensky op een persconferentie in Kyiv. De Britse krant The Telegraph meldde dat Macron de mogelijkheid van een VN-missie overweegt om een vredesakkoord te beschermen. Macron bracht het alternatief ter sprake tijdens de Europese top donderdag, waar VN-baas António Guterres te gast was.

Macron is samen met de Britse premier Keir Starmer bezig een zogenoemde coalitie van bereidwilligen te vormen van lidstaten van de NAVO en de Europese Unie. Het is onduidelijk of voldoende landen bereid zijn troepen te sturen.