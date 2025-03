Zes jaar cel en tbs voor vrouw die partner als huisslaaf hield

K. was toen nog getrouwd met een andere vrouw, die zij onder meer opgesloten heeft gehouden in haar woning. Volgens de rechtbank heeft de vrouw, die zich voordeed als helderziende, haar slachtoffers traumatische ervaringen bezorgd, die hun levens in geestelijk en lichamelijk opzicht nog steeds volop tekenen.

Het onderzoek naar K. kwam in 2022 op gang. Zij zit sinds half december 2022 vast en heeft alle beschuldigingen ontkend. Haar berechting verliep bijzonder roerig, vooral door onophoudelijke, vaak luidruchtige protesten van de verdachte. Het proces liep vorig jaar vertraging op door onder meer een mislukte poging de rechtbank te wraken.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank legt een kortere celstraf op, omdat zij een poging tot doodslag niet bewezen acht en het noodzakelijk vindt dat niet te lang wordt gewacht met het begin van de tbs-behandeling van K. Deskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld en schatten de kans op herhaling als hoog in.

„Dominant, controlerend en gewelddadig”, zo vat de rechtbank het gedrag van K. samen. Een van de vrouwen onderging geregeld lijfstraffen, als zij een haar opgedragen taak volgens de verdachte niet goed had volbracht. Het slachtoffer werd afgeranseld met een ijzeren ketting, een riem met gesp of een bezemsteel en werd met een mes gestoken.