Politie verwacht strikter optreden tegen protesten bij NAVO-top

Voor de top eind juni worden de Amerikaanse president Donald Trump en tientallen andere wereldleiders verwacht. De eerste demonstraties zijn al aangekondigd. De politie heeft alle verloven ingetrokken en „staat op scherp”, zei Woelders vrijdag tijdens een oefening voor het grote evenement.

De burgemeester, justitie en politie in Den Haag bepalen hoeveel ruimte en geduld betogers krijgen, tekende Woelders aan. Maar hij schat in dat de autoriteiten sneller in actie zullen komen. „Ga je een uur wachten voordat je ingrijpt of vind je dat er ogenblikkelijk moet worden opgetreden? De top moet ongestoord en op tijd beginnen.”

De agenten en ME’ers die vrijdag op het Walibi-terrein in Biddinghuizen oefenden, werkten alvast flink op de proef gesteld. Ingehuurde relschoppers bekogelden hen met blokken hout en schroot, ontfutselden hier en daar een wapenstok en sloegen zo nu en dan terug. De EHBO-post telde vier gewonde actievoerders, van wie er twee toch even een röntgenfoto moesten maken.

De spanningen in de wereld zullen hun weerslag hebben op de top, denkt Woelders. Die zal ook actievoerders van over de grens trekken „die soms wat gewelddadiger zijn dan wat je nu in Nederland ziet. Dat kan weer een effect geven op de anderen”.

Alle ME’ers en agenten die tijdens de top de orde moeten bewaken, doorlopen deze maanden de oefening in Biddinghuizen. Op pleintjes en in straatjes tussen zeecontainers met nepgevels ontzetten ze onder meer een zogenaamd belegerde ambassade. Ook scheiden ze vreedzame betogers van oproerkraaiers en verjagen ze die laatsten vanachter een barricade van auto’s, vaten en fietsen.