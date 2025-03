Wat als je een stilgeboren broertje of zusje krijgt? Dit boek reist mee, vanuit christelijk perspectief

Met de prentenboeken ”Mijn broertje is stilgeboren” en ”Mijn zusje is stilgeboren” snijden ook Gerco en Martha van der Spek dit thema aan, samen met Irma Moekestorm, die de tekst op rijm zette. Ze doen dat voor een specifieke doelgroep: kinderen die in het gezin te maken hebben met nieuw leven dat eindigt in de moederschoot. Het echtpaar Van der Spek is ervaringsdeskundige: zoontje John stierf na een zwangerschap van 25 weken.

Opvallend is de keuze voor het verzachtend klinkende woord ”stilgeboren”, een term die nog maar een jaar of tien wordt gebruikt. Het woord heeft een link met het Engelstalige ”stillborn” en is typerend voor de voorzichtige wijze waarop de schrijvers te werk gaan. Naar woorden als dood, sterven en overlijden zul je tevergeefs zoeken.

In het boek nemen de auteurs samen met illustrator Leontine Gaasenbeek de lezer bij de hand door de zwangerschap heen, met de dag waarop de dokter ontdekt dat het kindje niet meer leeft als breekpunt. Op de tekeningen die volgen zie je verdrietige gezichten en tranen, maar ook saamhorigheid en vertrouwen.

De tekst geeft ruimte aan emoties en is tegelijkertijd sterk informatief van karakter, vanuit christelijk perspectief. De korte gedichtjes lezen prettig voor, maar her en der hapert het ritme. Het boek is beschikbaar in twee versies: een roze over zusje Eva, en een blauwe over de baby Jona.

Mijn zusje/broertje is stilgeboren Gerco en Martha van der Spek, Irma Moekestorm en Leontine Gaasenbeek (ill.); uitg. De Toren, 32 blz.; € 14,95