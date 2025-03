Darmbacterie VRE in ziekenhuis Roermond

Binnenland

Zeker vier patiënten van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond hebben de VRE-bacterie onder de leden. Deze darmbacterie is resistent voor sommige antibiotica en is daardoor lastig te behandelen. Voor gezonde mensen is de bacterie niet gevaarlijk, maar bij ernstig zieke mensen kan de VRE-bacterie een infectie veroorzaken.