Erdogan over betogingen: Turkije geeft niet toe aan straatterreur

Imamoglu werd woensdag met tientallen anderen aangehouden op verdenking van corruptie en het steunen van een terreurgroep. Sindsdien vinden in Turkije grote demonstraties plaats, waaronder in de drie grootste steden Ankara, Istanbul en Izmir. In delen van het land geldt nu een demonstratieverbod.

Imamoglu’s Republikeinse Volkspartij (CHP), de grootste oppositiepartij, noemt de arrestatie politiek gemotiveerd en heeft opgeroepen tot landelijke demonstraties op vrijdag. De partij kiest Imamoglu dit weekend naar verwachting als kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2028.