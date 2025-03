Hoge Raad: geen discriminatie bij waterschapsbelasting

Voor de heffingen worden alle woningen aangeslagen naar een vaste grondslag van drie zogenoemde vervuilingseenheden. Alleen voor eenpersoonshuishoudens geldt een uitzondering: zij worden aangeslagen naar één vervuilingseenheid.

De klagers vonden dat tweepersoonshuishoudens stelselmatig voor te veel eenheden worden aangeslagen. Daar was het gerechtshof het eerder mee eens, al zag het hof voor die benadeling wel voldoende rechtvaardiging.

Dat laatste ziet de Hoge Raad ook. Volgens de hoogste rechter is ongelijke behandeling toegestaan als een duidelijk doel is gediend. In dit geval wilde de overheid de heffing eenvoudig uitvoerbaar houden.

Dat niet ook een uitzondering bestaat voor tweepersoonshuishoudens kost de betrokkenen in dit geval ruim 58 euro per jaar, aldus de Hoge Raad die dat verschil aanvaardbaar noemt. Ook wijst de hoogste rechter erop dat het hier niet gaat om onderscheid op basis van aangeboren kenmerken zoals geslacht of afkomst.