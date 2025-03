Ook privacywaakhond AP wil meer kunnen doen tegen wraakporno

Vijf organisaties hebben de overheid vrijdag opgeroepen actiever op te treden tegen seksueel geweld online. Stichting Offlimits, Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld, Fonds Slachtofferhulp, Privacy First en Boekx Advocaten vinden dat er te weinig wordt gedaan om verspreiding van de intieme beelden te voorkomen. Het is veel te gemakkelijk om zulke beelden online te zetten, maar voor de slachtoffers is het juist veel te moeilijk om dat materiaal vervolgens weer offline te krijgen, zeggen de organisaties.

De Autoriteit Persoonsgegevens is het daarmee eens. De sites zijn vaak ver weg gehuisvest. „De eigenaren van de site zijn dan onvindbaar of niet aan te spreken. Een boete opleggen heeft dan geen zin: die wordt niet betaald, en de video’s blijven op de site staan”, aldus de waakhond.

De toezichthouder wil dat bedrijven die persoonlijke gegevens van Europese burgers verwerken, verplicht worden om een aanspreekpunt in Europa te hebben. Doen ze dat niet, dan zouden ze vervolgd moeten worden. „Dus óf zo’n bedrijf heeft een aanspreekpunt in de EU, waardoor de AP die kan aanpakken, óf zo’n bedrijf heeft dat niet, en dan kan Nederland zo’n bedrijf of de leidinggevenden van dat bedrijf strafrechtelijk vervolgen. Al dan niet in samenwerking met het land waar het bedrijf zit. Zo komen dit soort bedrijven hier niet mee weg.”

De AP raadt slachtoffers aan om aangifte te doen. Als het Openbaar Ministerie iemand vervolgt voor onlinemisbruik, kan een rechter gevangenisstraffen opleggen. „Wanneer het OM zo’n zaak oppakt, zal de AP het OM niet voor de voeten lopen. De AP kan dan het andere deel oppakken: de aanpak van de website waarop die video’s worden geplaatst.”