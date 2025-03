Limburg wil proeven voor zelfrijdende auto’s

De motie van PvdA, SP, D66, CDA, JA21, Lokaal Limburg en FVD haakt in op voornemens van de Europese Commissie om de auto-industrie te verduurzamen en minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De commissie wil daarvoor verschillende gebieden in Europa ontwikkelen waarin bijvoorbeeld op de openbare weg getest kan worden met autonoom rijdende auto’s.

PvdA-fractievoorzitter Aleida Berghorst, indienster van de motie, stelde dat Limburg door zijn ligging als grensprovincie bij uitstek geschikt is als proeftuin. „Hier kun je testen in België, Nederland, Duitsland, in de heuvels en op vlak land”, zei Berghorst, die ook de nabijheid van de autofabrieken in Eindhoven als pluspunt noemde.

Ook stelde Berghorst dat zelfrijdende auto’s de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid kunnen verbeteren en een impuls geven aan de regionale economie. Limburg haakte eerder al aan bij kleinere pilotprojecten voor onderzoek naar zelfrijdende auto’s.

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA) was enthousiast over de motie en gaf aan dat Limburg met een consortium van overheden en andere betrokken partijen al langer naar de mogelijkheden kijkt voor het experimenteren met autonoom rijden. „Die stappen zouden zeker geholpen zijn met een positief politiek statement”, zei Kuntzelaers voorafgaand aan de stemming. „Dat is een duidelijke onderstreping naar onze partners dat je hier belang aan hecht.”