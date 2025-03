Advies: laat leerplicht ook voor 4-jarige kinderen gelden

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Onderwijs) heeft het aangevraagde advies vrijdag naar buiten gebracht. Zij is ook voor verlaging van de leeftijd voor leerplicht: „Zo’n verlaging kan bijdragen aan een goede start voor elk kind op de basisschool. Voor dat doel wil ik mij inzetten.”

Volgens de onderzoekers dreigt bij 15 tot 20 procent van de peuters een leerachterstand. In sommige gemeenten zou het gaan om bijna 60 procent. Als deze kinderen eenmaal een achterstand hebben, is die moeilijk in te halen. De leerplicht zou daartegen kunnen helpen. Het is wel belangrijk om de balans te vinden, „te veel prestatiedruk kan jonge kinderen schaden”.

De leerplicht geldt momenteel vanaf 5 jaar. Kinderen van 4 jaar mogen wel naar de basisschool, maar dat hoeft niet.