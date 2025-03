Weer 46 miljoen euro voor PAS-melders, al is geld besteden lastig

Sommige provincies zeiden vorige maand dat ze dat geld misschien wel moeten teruggeven aan het ministerie, omdat ze door de recente stikstofuitspraken vrijwel geen mogelijkheden zien om de PAS-melders te helpen. Toch hebben ze nu weer miljoenen aangevraagd en ontvangen. PAS-melders zijn ondernemers, veelal boeren, die buiten hun schuld om niet over de benodigde natuurvergunning beschikken. Het Rijk heeft nog altijd geen adequate oplossing voor de gewenste legalisatie.

In totaal heeft minister Femke Wiersma van LVVN bijna 227 miljoen euro vrijgemaakt voor de hulp aan PAS-melders. De minister verdeelt het geld in vier rondes over de provincies. In september komt opnieuw ruim 46 miljoen euro vrij, in februari volgend jaar de laatste 40 miljoen.

Het ministerie zei vorige maand „zeker nog perspectief” te zien voor de regeling, al erkent een woordvoerder dat diverse opties om het geld te besteden wel „complexer” zijn geworden door uitspraken van de Raad van State en de rechter in de Greenpeace-zaak. De miljoenen mogen worden besteed aan onder meer omschakeling, verplaatsing of beëindiging van een bedrijf, of om de stikstofuitstoot te verminderen.