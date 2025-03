TenneT breidt hoofdkantoor uit voor werkplekken extra personeel

Op de locatie van het nieuwe kantoor, met de naam De Hes, zouden eigenlijk woningen komen. De gemeente Arnhem vond het een „lastige afweging” om TenneT toestemming te geven voor de uitbreiding. „We hebben daarover intensief met omwonenden gesproken. Ik begrijp dat deze nieuwe ontwikkeling hen verrast. Tegelijk willen we TenneT de ruimte geven, omdat het een cruciale rol speelt in de energietransitie”, licht wethouder Nermina Kundić (Economie) toe in een persbericht.

TenneT moet de 2900 medewerkers van het hoofdkantoor nu soms al vragen op andere dagen te komen omdat het te vol zit. Ook neemt de netbeheerder maandelijks tientallen mensen aan om te helpen bij de uitbreiding van het overvolle stroomnet. „Het is nu soms al krap, maar deze uitbreiding is ook zeker nodig omdat we zien dat we groeien”, liet een woordvoerder weten.

TenneT heeft 9500 medewerkers, van wie er zo’n 4500 op de verschillende kantoren in Nederland werken. De netbeheerder is ook actief in Duitsland.