Collectief: geen vertrouwen in actie na discriminatierapport

In een rapport constateren de onderzoekers dat moslimdiscriminatie hardnekkig, ontwrichtend en steeds meer genormaliseerd is in alle lagen van de Nederlandse samenleving. Ook noemen ze concrete maatregelen die tot een verbetering moeten leiden in onder meer de zorg en binnen de overheid.

Het collectief is in 2013 opgericht en bestaat uit verschillende organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van moslimdiscriminatie en racisme.

Voorzitter Abdou Menebhi vindt het „heel positief” dat het rapport erkent dat moslimdiscriminatie „een groot probleem is geworden in Nederland”. Wel mist hij concrete maatregelen. „Het blijft allemaal heel vaag. Er moet beleid komen om discriminatie aan te pakken, en ook moet het strafbaar worden”, zegt hij. „Maar ik heb er geen vertrouwen in dat de huidige regering iets aan dit probleem gaat doen. Met dit kabinet komen er juist maatregelen die gericht zijn tegen moslims.”

Aan het onderzoek namen verschillende moslims deel. Zij gaven aan ‘onderzoeksmoe’ te zijn en weinig vertrouwen te hebben dat onderzoek leidt tot acties om discriminatie tegen te gaan. Menebhi sluit zich daarbij aan. „Ik heb er helemaal geen vertrouwen in”, zegt hij. „Het is het volgende onderzoek, maar er gaat voor moslims niets veranderen.”