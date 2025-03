Veenendaal weet niet wie is bevraagd voor rapport over moslims

De stichting Taubah uit Veenendaal wil dat de rechter een oordeel velt over de rechtmatigheid van het onderzoek, dat de gemeente liet doen naar aanleiding van zorgen over radicalisering van moslims. Het bedrijf Nuance door Training & Advies (NTA) voerde het geheime onderzoek in 2018 uit. In 2021 onthulde NRC deze gang van zaken, die in meerdere gemeenten speelde.

Volgens de gemeente verkreeg NTA informatie over de Veenendaalse moslims door onder meer te praten met mensen. Maar met wie precies bleef onduidelijk. De lijst van mensen met wie is gesproken is volgens de gemeente „intellectueel eigendom van NTA”.