Het is vrijdag officieel de warmste 21 maart ooit gemeten

Even na 12.30 uur steeg het kwik in De Bilt al naar 20,0 graden. Het is daarmee de eerste officiële warme dag dit jaar. Volgens het weerbureau stijgt het kwik gemiddeld (over de periode 1995-2024) pas op 12 april op het hoofdstation voor het eerst naar 20 graden of meer. De laatste officiële warme dag (met eveneens in De Bilt 20,0 graden) was op 17 oktober vorig jaar. Op 8 maart was er sprake van de eerste lokale warme dag: in Deelen (Gelderland) werd het 20,0 graden.

De vroegste officiële warme dag was zowel op 17 maart 1961 als op 17 maart 1990. In 1983 werd die pas gehaald op de laatste dag van mei.

Het record van vrijdag is het vijfde datum-warmterecord dit jaar.