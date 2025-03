Hof Israël houdt ontslag inlichtingenchef voorlopig tegen

Premier Benjamin Netanyahu maakte zondag bekend dat hij geen vertrouwen meer had in Bar, die Shin Bet sinds 2021 leidt, en van plan was hem weg te sturen. Demonstranten voerden de afgelopen dagen actie tegen het voorgenomen ontslag.

De oppositie en een ngo stapten vrijdag naar het hooggerechtshof om het ontslag aan te vechten. Oppositieleider Yair Lapid zei dat de beslissing was gebaseerd op een „flagrante belangenverstrengeling”.

De relatie tussen Bar en Netanyahu was gespannen door de fouten rond de aanval van Hamas op Israël in oktober 2023. Shin Bet doet bovendien onderzoek naar vermeende banden tussen Netanyahu’s medewerkers en Qatar. De functionarissen zouden betalingen hebben ontvangen van Qatar.