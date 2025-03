Gemeenten halen mensen na schulden sneller uit BKR-registratie

Binnenland

In meer gemeenten worden de inwoners sneller uit de BKR-registratie gehaald nadat ze zijn geholpen met grote schulden. Eerst was de registratietermijn vijf jaar. Nu stappen 41 middelgrote gemeenten over op een termijn van zes maanden, bevestigt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na berichtgeving van de NOS.