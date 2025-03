Actie nodig na rapport over moslimdiscriminatie, zegt Baldewsingh

Onderzoekers van Regioplan en de Universiteit Utrecht schrijven in het vrijdag verschenen rapport dat moslimdiscriminatie hardnekkig, ontwrichtend en steeds meer genormaliseerd is in alle lagen van de Nederlandse samenleving, en spreken van een patroon. Ook is er sprake van verschillende vormen van discriminatie door instituties, bijvoorbeeld doordat moslims onevenredig vaak worden beboet of gecontroleerd.

„Het rapport bevestigt hoe groot de problemen in het land zijn als het gaat om discriminatie en racisme, en ook hoe wijdverspreid het fenomeen is”, zegt Baldewsingh. „Nederland ziet moslims als een veiligheidsrisico en daar maak ik mij zorgen om. Het is goed dat dit rapport de omvang van het probleem laat zien, maar actie vanuit het kabinet is nu enorm geboden.” Hij heeft er vertrouwen in dat dat gebeurt en roept het kabinet op om met een nationale strategie te komen, net zoals dat eerder gebeurde om antisemitisme aan te pakken. Samen met de moslimgemeenschap zou gekeken moeten worden naar mogelijke oplossingen.

Moslims die deelnamen aan het onderzoek zeiden dat ze ‘onderzoeksmoe’ zijn. Ze gaven aan er weinig vertrouwen in te hebben dat onderzoek leidt tot acties om discriminatie van moslims tegen te gaan. De coördinator begrijpt dit wantrouwen, dat vooral leeft onder jongeren. „De moslimgemeenschap is losgeweekt van bestuur van ons land”, zegt hij. „Maar ik denk dat dit onderzoek juist mogelijkheden biedt om daadwerkelijk aan de slag te gaan om dit probleem aan te pakken.”