Faber verlengt grenscontroles na ‘bemoedigende’ resultaten

In drie maanden is volgens de PVV-bewindsvrouw „aan 250 unieke vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd, omdat zij niet voldeden aan de toegangsvoorwaarden”. Zij konden bijvoorbeeld niet voldoende onderbouwen wat zij kwamen doen en hoe lang zij dachten te blijven, hadden niet de juiste reispapieren op zak of werden gezien als „gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid”.

In haar brief zet Faber dit aantal af tegen de 150 illegale vreemdelingen die de marechaussee in dezelfde periode vorig jaar aantrof bij mobiele controles. Het aantal aan de grens gecontroleerde voertuigen en personen lag de afgelopen drie maanden ook wat hoger. De marechaussee heeft de grenscontroles volgens Faber binnen de bestaande capaciteit uitgevoerd, zonder dat dit ten koste ging van de beveiligingstaken van de dienst.

De grenscontroles worden naar aanleiding van deze evaluatie voortgezet tot 8 juni. Faber belooft de Kamer voor het zomerreces bij te praten over de resultaten over de gehele periode van zes maanden. Over eventuele verdere verlenging, neemt het kabinet „in de komende periode” een besluit.