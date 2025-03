Officieel de eerste warme dag van 2025, 20 graden in De Bilt

Binnenland

Het is vrijdag de eerste officiële warme dag van het jaar. Weeronline meldt dat het om 12.40 uur in De Bilt 20,0 graden was. Volgens het weerbureau stijgt het kwik gemiddeld (over de periode 1995-2024) pas op 12 april op dat hoofdstation voor het eerst naar 20 graden of meer.