Nederlandse wijnboeren oogsten minder druiven door vorst en regen

De Nederlandse druivenoogst van vorig jaar was goed voor ongeveer 5684 hectoliter wijn, ofwel ruim 750.000 flessen wijn. Dat was veel minder dan een jaar eerder, toen een recordaantal van ongeveer 1,7 miljoen Nederlandse flessen wijn werd gemaakt. Er is geoogst door 214 wijngaarden die samen 337 hectare beslaan. Het wijnbouwareaal in Nederland is daarmee licht gestegen. Dit komt door uitbreidingen van bestaande wijngaarden en de eerste productie bij enkele nieuwe wijngaarden.

Wijngaardeniers in onder meer het oosten en zuiden van Nederland hadden half april te kampen met flinke nachtvorst. Door deze vrij uitzonderlijke vorm van vorst was het voor wijnboeren lastig om hun planten te beschermen. Daardoor was er op sommige plekken aanzienlijke schade. Na een natte en koude periode in mei en juni was ook juli een behoorlijk natte maand met meer regen dan normaal.

Hoewel de daadwerkelijke oogst beperkt was, zijn de meeste wijnboeren wel tevreden over de kwaliteit van de druiven. Als gevolg van het koude, natte weer zijn er dit jaar meer witte wijnen geproduceerd. Ruim 78 procent van de wijnen is wit en een op de tien is mousserend.