Noord-Holland voorziet pijnlijke keuzes door stikstofproblemen

De provincies hebben net als het kabinet een commissie opgezet om oplossingen te zoeken. Door rechterlijke uitspraken is het verlenen van vergunningen nu bijna onmogelijk. Provincies moeten later dit jaar mogelijk gaan handhaven bij bedrijven die buiten hun schuld geen natuurvergunning hebben.

In het Interprovinciaal Overleg (IPO) wordt momenteel gewerkt aan handhavings- en intrekkingsbeleid, zei Kocken. Zij wees erop dat er ook problemen met de drinkwatervoorziening en stroom voor ziekenhuizen dreigen omdat er geen stikstofruimte is. „Het wachten duurt veel te lang. Alles moet op tafel liggen. Dat gesprek probeer ik in het college te voeren.”

Uit de rechterlijke uitspraken volgt „dat we stikstofdaling en natuurherstel zullen moeten aantonen”, aldus Kocken. Als vergunningen worden ingetrokken, moeten boeren worden gecompenseerd en dat is niet zomaar „bij elkaar geharkt”, aldus Kocken. „Wat is de prijs en wie betaalt dat?” Zij nuanceert in een toelichting dat het niet zo is dat het moet gebeuren „maar dat de problemen wel zo groot zijn dat je alles moet afwegen”.

Het gesprek ging over een discussienota over het landelijk gebied, opgesteld door D66 en de coalitiepartijen PvdA, BBB, en GroenLinks. BBB-Statenlid Gert Vendrig voerde aan dat er geen wetenschappelijke consensus is over het effect van stikstof op de natuur en dat handhaving niet hoeft te leiden tot bedrijfssluiting.

Wel erkende hij dat er nu geen oplossingen zijn. Zijn CDA-collega Willemien Koning liet weten te geschrokken en verbaasd te zijn dat het intrekken van vergunningen op tafel ligt. „Hoelang is BBB nog bereid de juridische context te negeren?”, vroeg GroenLinks zich af.

Besluiten worden voorlopig nog niet genomen. „Ik ben niet de komende weken al vergunningen aan het intrekken”, aldus Kocken.