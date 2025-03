Kremlin: bevel voor staakt-het-vuren energiesector geldt nog

Poetin ging dinsdag akkoord met het opschorten van aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur voor dertig dagen. Dat deed hij in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Het Kremlin maakte kort na dat overleg bekend dat Poetin het bevel had gegeven om de aanvallen te stoppen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sprak Trump een dag later en stemde in met het gedeeltelijke staakt-het-vuren. Hij maakte niet duidelijk vanaf wanneer zijn land de aanvallen op de Russische energiesector zou staken. Oekraïne ging eerder deze maand akkoord met een Amerikaans voorstel voor een volledige wapenstilstand in de oorlog.