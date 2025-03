VNG stapt naar rechter als kabinet niet met jeugdzorggeld komt

Procederen tegen een mede-overheid is niet de stap die de VNG zou willen zetten, zeiden Geluk en burgemeester Dijksma van Utrecht. Liever staan gemeenten „schouder aan schouder” met het Rijk. Maar gesprekken met het kabinet hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Als er half april niet meer geld voor jeugdzorg komt via de voorjaarsnota, zien gemeenten geen andere optie dan naar de rechter te stappen.

Een conceptbrief waarin de gemeenten het kabinet in gebreke stellen voor het leveren van onvoldoende middelen om overheidstaken uit te voeren, ligt klaar, zei Geluk. Het wordt een civiele zaak tegen minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken (NSC).

Eind januari kwam het rapport Van Ark over de jeugdzorg uit. Daarin staat onder meer dat het „niet haalbaar en wenselijk is” om de voorgestelde bezuinigingen door te voeren. De VNG wil dat dit rapport „van kaft tot kaft” wordt overgenomen. „Daar doen we geen concessies op”, zei Geluk.

De gemeenten zijn met de rijksoverheid in gesprek over het zogeheten ravijnjaar 2026. Volgend jaar krijgen gemeenten 2,6 miljard euro minder van het Rijk, waardoor veel gemeenten in financiële problemen kunnen komen. De VNG wil dat ook hier meer geld bijkomt, al is Dijksma ook realistisch. Volgens haar gaat „niet het hele ravijn worden opgevuld”.

De geldzorgen zijn dus breder dan de tekorten voor jeugdzorg, maar gezien gemeenten die zorg sinds een aantal jaren voor het Rijk uitvoeren, menen ze hier juridisch hun gelijk te kunnen halen. Daarom worden alleen op dat gebied juridische stappen overwogen.