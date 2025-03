Advocaten: anderen achter goudroof Rotterdam

Vrijdag hield de rechtbank in Rotterdam een eerste openbare zitting in de zaak. De verdachten, Tjeerd K. (44) en Thomas B. (43), waren bestuurders van een kluisverhuurbedrijf aan de Coolsingel. Het goud lag daar opgeslagen. Bij de roof verdwenen 475 goudstaven en 22.000 gouden munten. Het goud zou zijn vervangen door loden balletjes in siliconen.

De waarde van het goud bedroeg destijds ongeveer 40 miljoen euro, maar door de gestegen goudprijs is dit inmiddels 100 miljoen euro, zegt het OM. De verdachten zouden na de ontdekking van de roof naar Dubai zijn vertrokken. Tegen het tweetal is in 2020 een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Het goud is nog steeds zoek.