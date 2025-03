Man die mogelijk drie agenten stak in Amsterdam langer vast

Het gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag bij een woning aan de Warnsborn in Amsterdam-Noord. De politie wilde de man, die zijn huisraad en glaswerk naar buiten had gegooid, aanhouden toen er een gevecht ontstond. Drie agenten raakten gewond, van wie er twee met steekwonden naar het ziekenhuis moesten. De man is uiteindelijk aangehouden met de inzet van een stroomstootwapen.

Het OM verdenkt de man onder meer van poging tot moord en poging tot zware mishandeling. De twee agenten konden het ziekenhuis in de loop van de nacht weer verlaten. De derde is ter plekke behandeld door ambulancemedewerkers.