Over meten, weten en rijpe kolven 

In de beginfase van het project, toen er nog minder dan duizend deelnemers waren, bezochten wij heel veel groepen zelf. Jaar in, jaar uit. In de planttijd en tijdens het oogsten. De boeren en wijzelf stonden steeds weer versteld van de geweldige kolven die van de kleine akkers kwamen.

Controlesysteem

Inmiddels is het aantal deelnemers aan Food For LiFe gestegen naar ruim 7000 in ongeveer 150 dorpen, verspreid over het hele land. Het is voor Dity en mij niet meer mogelijk om alle groepen zelf te bezoeken. Daarom is er nu een ander controlesysteem. Malawi is verdeeld in acht regio’s met elk een eigen directeur. Alle leiders reizen jaarlijks naar een vergadering in Midden-Malawi. Daar doen ze verslag van hun bevindingen. Eerlijk en oprecht. Soms zijn er klaagzangen over allerlei details, maar er zijn ook genoeg berichten over successen. Op basis van hun rapporten en op grond van de dagelijkse contacten die we met hen via WhatsApp hebben, krijgen we een redelijk beeld van de resultaten. De belangrijkste graadmeter is echter de lange wachtlijst met boeren die heel graag willen deelnemen. Als het FFF-systeem geen impact zou hebben, dan gaan mensen toch niet in de rij staan om mee te doen, redeneren wij.

Uiteraard hebben we meer meetmanieren ingebouwd. Zo monitoren studenten van de landbouwuniversiteit in Bunda enkele proefvelden met maïs. Van aanplant tot oogst. Vanaf de start waren ze enthousiast over wat ze zagen. Wat een geweldige groei! Op het moment dat de kolven bijna rijp waren, hebben wijzelf de akkers nog gezien en die stonden er inderdaad prima bij. Helaas krijgen wij kort daarna het bericht dat de hele oogst was gestolen door mensen die al lange tijd honger leden. Meten is weten, maar in dit geval viel er helaas niets te meten.

Proefvelden

Ondanks deze tegenslag willen we komend jaar opnieuw met proefvelden gaan werken. We zijn in overleg met de Wageningen University & Research om dat op te zetten. Het zal alleen nog ruim een jaar duren voordat de eerste resultaten binnen zijn. Overigens hebben we alle vertrouwen in de uitkomst. We hebben ‘onze’ kolven immers zelf gezien en gevoeld. Ze liggen al jaren in onze showroom in Wezep. Nog altijd even groot en zwaar als vlak na de oogst. Zó mooi dat akkerbouwers die langskomen, zeggen dat het eigenlijk niet kan. Ze onderschatten onze God, Die laat zien hoe groot Hij is, hoe wonderlijk Hij in Malawi wil werken.

In de tussentijd gaan wij natuurlijk volop door met de uitbreiding van het project, zodat binnenkort geen 100.000 maar 1.000.000 mensen dagelijks eten hebben. Helpt u mee? Ook door uw gebeden en gaven wordt de Heere grootgemaakt.