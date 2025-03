Locoburgemeester wil ‘fatsoenlijk gesprek’ over azc Berlicum

Donderdagavond vond bij het gemeentehuis een protest plaats, waaraan honderden mensen deelnamen. Daarbij werden onder meer eieren naar het gemeentehuis gegooid. Een persoon werd aangehouden. Later op de avond werden bij de locatie voor de beoogde opvang, aan de Runweg in Berlicum, autobanden in brand gestoken. Vrijdagochtend bleken er daarnaast aan het hek van de locatie afgehakte varkenspoten te hangen. Het azc in Berlicum moet driehonderd opvangplekken krijgen.

Raaijmakers zegt dat het een goed recht is om te demonstreren en ook om te mogen zeggen wat je denkt. „Maar het kan nooit zo zijn dat je die twee grondrechten misbruikt om vernielingen aan te richten, varkenspoten aan een hek te hangen, dorpsgenoten met een andere mening verbaal aan te vallen en mensen te bedreigen. Daar trekken wij de grens en ik vraag van u als inwoner dat ook te doen.”

Volgens de locoburgemeester wil het college blijven praten met inwoners, „ook als het gaat over moeilijke dingen zoals de beoogde locatie voor een azc”. Maar dat gesprek met het college en als inwoners van Berlicum onder elkaar moet volgens hem wel „op een fatsoenlijke en respectvolle manier” worden gevoerd.